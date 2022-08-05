شروط جديدة للتعيين في وظائف التعليم بالأزهر الشريف.. أهمها شهادة صلاحية

يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تعديلات في نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وما يخص التعيين بوظيفة «معلم مساعد»، وفي هذا التقرير يوضح «الوطن» أبرز التعديلات وشروط التعيين الجديدة.

مؤهل عال مناسب من شروط التعيين

ونصت المادة 93 مكررا (3) بند 2 بعد التعديلات في مشروع القانون على شروط جديدة، أن من يريد التعيين في وظيفة معلم مساعد يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى أن يكون حاصلا على شهادة (إجازة) تأهيل التربوي.

وضمت التعديلات على المادة الأولى أن يتم استثناء محفظ القرآن الكريم من شرط إجازة التأهيل التربوي، ومدرس الخط العربي، والحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسم علم نفس وقسم الاجتماع، والحاصلون على ليسانس الدراسات الإنسانية قسم علم نفس وقسم الاجتماع، وذلك في حالة إذا كان الشخص متقدما لوظيفة اخصائي.

ونصت المادة 93 مكررا (4) التي تختص بإجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد في الأزهر الشريف، وفقا للتعديلات على مشروع القانون على أن يكون شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين تكون قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من شيخ الأزهر.

الحصول على شهادة الصلاحية شرط أساسي

وأضافت المادة أنه يجب على شاغل الوظيفة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية، ويتم إنهاء عقد الموظف بدون أي إجراء في حالة إذا لم يحصل على الشهادة خلال العامين.

أما في حالة الضرورة فيجوز إعادة التعاقد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك في حالة عدم حصوله على شهادة الصلاحية السابق ذكرها في المدة المحددة لها، ويأتي ذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

كما أنه يتم تعيين من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد بقرار من شيخ الأزهر الشريف، وحصل خلال تلك الندة على شهادة الصلاحية ، وتم إثبات صلاحيته للعمل ويكون ذلك وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم تطبيق أحكام الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي الصحافة والإعلام، وأخصائي التكنولوجيا، وأمناء المكاتب بالمعاهد الأزهرية.

الإعلان عن وظائف التعليم في منطقة معينة

ووفقا لمشروع القانون تم إضافة فقرة ثانية للمادة 93 مكررا (6) والتي تنص على أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها، وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الذي يقع في المنطقة الأزهرية دون غيرها.

وأضافت الفقرة الثانية في المادة (93) على جواز ما سبق في حالة الضرورة فقط، وبعد موافقة مجلس الوزراء على عرض شيخ الأزهر أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم في منطقة أزهرية دون غيرها.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.