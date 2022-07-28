عاجل.. الأزهر الشريف يعلن عن مسابقة لتعيين 16 ألف معلم

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إنّ الأزهر الشريف طلب تعيين معلمين جدد وجاري فحص الطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم الإعلان عن مسابقة مماثلة لمسابقة التربية والتعليم، مضيفًا أن العدد المطلوب للتعيين بعد الموافقة على المسابقة هو 16 ألف معلم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد قبل قليل، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والتي شهدت نسبة نجاح 57% لهذا العام.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بأوائل الثانوية الأزهرية 2022، أمس، وطالبهم بمواصلة النجاح في مشوارهم العلمي، فيما عقد الأزهر الشريف مؤتمرًا لإعلان النتيجة، كشف خلاله عن نسب النجاح والقوائم الكاملة لأوائل الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها.

اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وجاءت نسب النجاح في الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها كالتالي:

بنسبة نجاح عامة 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، لتكون نتيجة القسمين معًا 57.31%، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية 97.2%.

نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2022

وتقدم لامتحانات القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية، عدد 65303 طالبًا وطالبة، حضر منهم 60024 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 30595 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 50.97%، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان 42140 طالبًا وطالبة، حضر منهم 33817 طالبًا وطالبة، نجح منهم 23181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 68.55%، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا 107443 طالبًا وطالبة، حضر منهم 93841 طالبًا وطالبة، نجح منهم 53776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة للقسمين 57.31%، وسيدخل امتحانات الدور الثاني 28664 طالبًا وطالبة، أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 143 طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم 139 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 97.2.