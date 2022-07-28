وكيل الأزهر الشريف يكشف سبب عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية

استعرض الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جهود قطاع المعاهد الأزهرية في تطوير العملية التعليمية، موضحًا أن القطاع قدم حزمة من الخدمات التعليمية، استهدف من خلالها تطوير المناهج الدراسية، والمعاهد الأزهرية بما يمكن طلاب الأزهر من التميز والتفوق، ليسهموا في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته وتقدمه، وهذا ما أدى إلى دفع أولياء الأمور إلى الإقبال الشديد على التعليم الأزهري.

الأزهر: دورات إلكترونية لمواكبة التطور

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، في مشيخة الأزهر لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021/2022 م، أنه تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع ومتطلبات العصر، نظم الأزهر العديد من الدورات الإلكترونية وخاصة في مجال التطور الرقمي، حيث اعتمد أسلوب جديد يسهل من خلاله التواصل بين الطلاب والمعاهد الأزهرية، ويوفر لهم كل ما يخص المناهج الدراسية، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فضلًا عن إعداد مجموعة من الحلقات التعليمية التلفزيونية على يد نخبة من المتخصصين، بالإضافة إلى تفعيل الكتاب الإلكتروني بالتعليم الأزهري.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على التعليم الأزهري، دفع المؤسسة الأزهرية إلى التوسع في إنشاء فصول رياض الأطفال بأغلب المعاهد، لتلبي رغبات أولياء الأمور وتتسع لجميع الأطفال من محبي وراغبي التعليم الأزهري، فضلا عن عقد الشراكات مع وزارة الشباب والرياضة، حيث شارك طلاب الأزهر في أغلب المسابقات والفعاليات الرياضية، وحصلوا على العديد من المراكز المتقدمة، بما يؤكد تميز الطالب الأزهري وتفوقه.

سبب عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في امتحانات الثانوية الأزهرية

وعن سبب عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، قال خلال المؤتمر الصحفي: «هذه الدفعة، دفعة كورونا ونظرا لتعطل الدراسة بسبب فيروس كورونا، تأخر تحصيل الطلاب الأمر الذي أثر على المستوى التعليم مقارنة بالأعوام السابقة خاصة وأن الطلاب لم يمروا بامتحانات مثيلة في الأعوام السابقة بل كانت مجرد أبحاث فقط».