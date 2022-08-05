النائب محمد البدري: دعم الرئيس للأطباء يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية

قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، ومنح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية للمنظومة الصحية ككل في البلاد، والاهتمام بالطبيب المصري من خلال توفير البيئة الملائمة له في عمله، وهذا في ظل إنجازات الجمهورية الجديدة.

البدري: تحسين بيئة عمل الأطباء مهم جدا

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في بيان له، أن قرار تحسين بيئة العمل للأطباء في منتهى الأهمية في الوقت الحالي ويساعد على الاهتمام البالغ بمهنة الطب والتأكيد على دورهم الكبير في أزمة كورونا وغيره من الأزمات الصحية العالمية، وأنهم جيش مصر الأبيض كان حائط الصد خلال الفترة الماضية لحماية المصريين من الوباء.

وتابع البدري أن قرارات الرئيس السيسي خلال الفترة الحالية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الصحية ككل، بداية من توفير البيئة الجيدة لعمل الطبيب المصري، والارتقاء بكل قطاعات الصحة ورعاية المرضى من خلال الاهتمام بالمستشفيات، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين.

دعم مصاريف تقدم الطلاب لكلية الطب قرارا قوي

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد وتوجيه السيد الرئيس بتطوير منظومة البحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، يظهر مدى أهمية الدولة المصرية بكل الباحثين العلميين في مختلف محافظات الجمهورية، بل والعمل على تأهيل وتعظيم قدراتهم البحثية من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لهم في مراكز البحث العلمية المختلفة، بالإضافة أن ضمن القرارات القوية للرئيس هو دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين، يساعد على تثبيت الجامعات الأهلية وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة الحالية.