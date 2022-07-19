النائب محمد البدري: الحوار الوطني يرسم خارطة الحاضر والمستقبل للمصريين

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ ، بالدور الكبير الذى يبذله مجلس أمناء الحوار الوطني، في إدارة الجلسات الخاصة بالحوار، والتنسيق في تلقى كافة المقترحات من أطياف الشعب المصري، لافتا أن الحوار الوطني يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية للتوافق حول رؤية واحدة من أجل مصلحة الوطن العليا، ومن أجل رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل.

عضو الشيوخ: القيادة السياسية حريصة على الاستماع للجميع

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ بداية إطلاق نواة هذا الحوار والتي بدأت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته الجميع للمشاركة، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على السماع للجميع من أحزاب وتكتلات وعمال ومرأة وشباب وكل أطياف الشعب المصري، لافتا إلى أن هذا الحوار الوطني هو السبيل الأمثل في بناء الأوطان، والانتقال إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول للخروج من تلك الظروف الاقتصادية العالمية نظرا للأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية العالمية.

البدري: الحوار الوطني جعل المواطن شريكا في صنع القرار

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن "الحوار الوطني" منذ بداية انطلاقه جعل المواطن المصرى شريكًا في صناعة القرار، ووضع الحلول للخروج من الأزمات، وطرح الأفكار والتفاعل البناء من أجل مصلحة البلاد، والنظر إلى أن الوطن للجميع دون إقصاء إلا فقط لمن خرب ودمر وشارك في عنف بالبلاد، مؤكدا أن البدايات التي انطلق بها الحوار الوطني كانت مبشرة للجميع وهو ما ستحدده الجلسات المقبلة بمشاركة الجميع.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ثاني اجتماعاته اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأعلن عن تشكيل لجانه.