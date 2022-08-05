عامل ينهي حياة ابنته لشكه في سلوكها بأبو النمرس

أنهى عامل حياة ابنته لشكه في سلوكها في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على القاتل، واعترف بارتكاب الجريمة، لشكه في سلوكها، وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، لتشريحها والتصريح بدفنها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ إلى مركز شرطة أبو النمرس

ورد بلاغ لمركز شرطة أبو النمرس، بمقتل فتاة داخل مسكن أسرتها بدائرة المركز، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد محمد مختار، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن والد المجني عليها متورط في قتلها لشكه في سلوكها.

إلقاء القبض على المتهم في الواقعة

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم عبدالباقي أمين، رئيس مباحث أبو النمرس، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليها لشكه في سلوكها، وأجرى رجال المباحث والنيابة العامة مناظرة للجثة، لبيان الإصابات التي لحقت بها.

نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنه، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.