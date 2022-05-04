عاجل.. قطار يدهس عاملا أثناء عبوره القضبان في أبو النمرس

دهس قطار عاملًا خلال محاولته عبور قضبان السكة الحديد في أبو النمرس؛ ما أدى إلى وفاته في الحال، وتجمع عدد من المارة وأسرعوا في تغطية الجثمان بالملابس الخاصة بهم لحين وصول أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مكان الحادث.

قطار يدهس شابًا وقت عبوره القضبان

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المتوفى كان يسير من على قضبان السكة الحديد في أبو النمرس وقت عبور القطار بعد أن صدمه القطار فسقط على الأرض ميتًا.

العامل لم يلتزم بالمرور من المزلقان

وأشارت التحريات المباحث، إلى أن العامل المتوفى لم يلتزم بالمرور من المزلقان المخصص للعبور وقت فتحه أمام حركة المارة والسيارات، وأنه لم يتمكن من متابعة حركة القطارات جيدًا وأنه فوجئ بالقطار يصدمه وقت أن كان يسير على القضبان.