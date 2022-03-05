تفاصيل وشروط الحصول على قرض العمرة.. «لو هتطلع» في شعبان ورمضان

يسعى العديد من المسلمين حول العالم، إلى أداء مراسم العمرة والحج، لكي يتقربوا بها إلى الله كما أمرهم، بما هذه الأعمال من فضل، ومع قدوم الأشهر المفضلة مثل شعبان ورمضان، يحلم الكثيرون بأداء العمرة، خاصة في هذه الأوقات.

ومع غلاء أسعار العمرة وارتفاعها خلال الأعوام الماضية وهذا العام، في ظل انتشار فيروس كورونا، يلجأ الكثيرون إلى اقتراض أموال من البنوك، من أجل أداء العمرة، في ظل عدم امتلاكهم لأموال كافية، إذ قفزت تكاليف العمرة إلى ذروتها هذا العام، لتتراوح بين 25 ألف جنيه، إلى 75 ألف جنيه، بسبب شروط جديدة، من حيث الإقامة والسفر، تم إضافتها من الجانب السعودي، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز تفاصيل وشروط قرض العمرة في البنوك.

قرض العمرة في البنوك

تيسيرا على الراغبين في الذهاب إلى عمرة شعبان ورمضان، يقدم بنك مصر قرض العمرة، وهو ما نعرض تفاصيله فيما يلي:

تفاصيل قرض العمرة من بنك مصر

تصل قيمة القرض إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفترة سداده تصل إلى 10 سنوات، ويبدأ سعر الفائدة بالقرض من 15% سنويا متناقصة.

شروط الحصول على قرض العمرة من بنك مصر

يشترط ألا يقل قيمة الدخل الشهري عن ألف جنيه، وأن يتراوح عمر العميل المتقدم للحصول على القرض من 21 عاما إلى 60 عاما، عند سداد آخر قسط.

قرض العمرة من بنك فيصل الإسلامي

قيمة القرض: يصل لـ50 ألف جنيه كحد أقصى، وفترة السداد تكون عام واحد فقط، ويشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه، وأن يتراوح سعر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما، ويبدأ سعر الفائدة من 16% متناقصة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت في نهاية العام الماضي 2021 السماح بالقدوم المباشر إلى أراضيها من عدة دول، دون الحاجة إلى قضاء أسبوعين خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3: 5 أيام.