تعرف على كلمات أغنية أنت اختيار لـ تامر حسني بعد عرضها أمس

طرح الفنان تامر حسني، يوم أمس الخميس، أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم أنت اختيار، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي واحدة ضمن أغاني فيلمه الجديد «بحبك»، وهنا تعرف على كلمات أغنية أنت اختيار لـ تامر حسني.

ونجح الفنان تامر حسني في كسب تفاعل كبير من قبل الجمهور بعد طرح أغنية أنت اختيار، فوصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 300 ألف مشاهدة، وأصبحت في المركز العاشر على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهنا تعرف على كلمات أغنية أنت اختيار لتامر حسني.

كلمات أغنية أنت اختيار لـ تامر حسني

كلمات أغنية أنت اختيار لـ تامر حسني كتبها فاروق رشاد، ولحنها تامر علي ووزعها يحيى يوسف، وماستر علي فتح الله وتقول كلمات الأغنية:

النهاردة سمعت منها كلام عنها وعني

كلامها اثر فيا خلى دموعي تنزل عصب عني

وقالتلي

دخلت حياتي فوقت كنت ضعيفة فيه

غيرت رأيي وقولت لسة الناس بخير

وبقيت مهم عندي عارف اد ايه

خليتني احب الحب لأ وكمان بغيير

غيرت مشاعري بقيت بحب وعارفة احس

بعد اما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي انت اغلى حد عندي بس

بقى عندي انت خلاص بطل كل الحكايات

فيلم بحبك

يذكر أن فيلم بحبك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت تيخا وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني ولا يزال يعرض حتى الآن في جميع دور العرض.