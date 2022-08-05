«دويتشه فيله»: إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا رغم تطعيمه باللقاح 4 مرات

قالت إذاعة «دويتشه فيله»، الألمانية، إنّ وزير الصحة الألماني «كارل لوترباخ»، ثبتت إصابته بفيروس كورونا وتم عزله في المنزل، وقالت وزارة الصحة الألمانية في بيان: «الوزير بخير، ولديه أعراض خفيفة، ويؤدي مهامه الرسمية من العزل المنزلي».

الإصابة بأوميكرون شديد العدوى

وذكر تقرير «دويتشه فيله» أن «لوترباخ»، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، تلقى أربع جرعات من لقاح كورونا، وقالت وزارة الصحة إن هذا يظهر أن الإصابة جاءت بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى، الذي لا يمكن معه استبعاد الإصابة بشكل كبير، حتى مع توخي الحذر الشديد، وأضافت: «لذلك يناشد الوزير مرة أخرى الجميع بالتصرف بحكمة والاهتمام بالوقاية الكافية من التطعيمات، حتى يمكن الوقاية من العدوى والحالات الشديدة قدر الإمكان».

تشديد إجراءات كورونا في الشتاء

وتابع تقرير «دويتشه فيله»، أن الحكومة الألمانية كانت أعلنت عن تدابير لمواجهة فيروس كورونا، والتي لا يمكن تطبيق سوى عدد قليل منها في الشارع الألماني، ومنها خطة وطنية، لارتداء الكمامات بشكل إجباري في قطارات المسافات الطويلة والطائرات، ومن المقرر أن تظل تلك الإجراءات سارية خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

إجراءات إضافية من أجل السماح بدخول منشآت معينة

وتابع تقرير الإذاعة الالمانية أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى نتيجة سلبية من اختبار فيروس كورونا من أكتوبر حتى أوائل أبريل لتأمين الدخول إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين والمؤسسات المماثلة مع الأشخاص المعرضين للخطر، ولكن لم يكن بيان الحكومة واضحًا بشأن ما إذا كان هذا سيشمل أيضًا الموظفين، لكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم مؤخرًا أو أصيبوا بالعدوى وتعافوا من المحتمل أن يتم إعفاؤهم من تلك الإجراءات.