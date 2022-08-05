ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 585.9 مليون حالة

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا في الارتفاع، وسجلت الإصابات حول العالم،585.9 مليون حالة في وقت واصل «جدري القرود»، إثارته للرعب في عدد من الدول حول العالم، بعد إعلان منظمة «الصحة العالمية»، في يوليو الماضي، أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية،

وسجلت إصابات كورونا المستجد «كوفيد-19»، حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019،، 585 مليونًا و992 ألفًا و357 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و429 ألفًا و807 حالة وفاة، بينما تعافى 556 مليونا و523 ألفا و213 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

كوريا الجنوبية تسجل 47 حالة وفاة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 47 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25191 حالة وفاة.

وأعلنت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 112901 إصابة بـ«كورونا»، بينها 497 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 20273011 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الكوري الجنوبي، «لي سانج-مين»، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستستأنف اختبارات فيروس كورونا الوقائية للمجندين العسكريين الجدد لمنع الإصابات الجماعية في معسكرات التدريب، فيماستكون اختبارات «بي سي أر» متاحة لمن يلتحقون بالخدمة في 16 أغسطس الجاري أو بعد ذلك.

إجمالي إصابات كوريا الشمالية: 4.77 مليون

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، «صفر إصابات» بـ«كورونا». وأمس الأول الأربعاء، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن إجمالي الإصابات بلغت4.77 مليون، فيما تعافي 99.998% من الحالات المصابة.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 162 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 127 حالة في «هاينان»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الخميس، فتح باب التسجيل للتطعيم الاختياري المضاد لفيروس «جدري القرود» لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى توفر كميات محدودة من التطعيم حالياً مخصصة للفئات ذات الأولوية.