المنشآت الفندقية: «القطاع السياحي يستعيد كامل عافيته العام المقبل»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية والاتفاقات التي تم إبرامها مع وكالات السياحة الأجنبية، من المتوقع أن تقترب السياحة المصرية من تحقيق الأرقام التي حققتها عام 2109 قبل جائحة كورونا من حيث عدد السياح والإيرادات، خلال العام المقبل إذا ما استمرت الأمور وفقا لمعدلاتها الطبيعية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، أثرت بشدة على الحركة السياحية الوافدة من البلدين إلى مصر، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، أثرت بشكل سلبي على حركة السياحة البينية بين الدول، علاوة عن تأثر بعض الدول بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا.

النصف الأول من العام الجاري

وأشار إلى أن الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري شهدت زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر مقارنة بذات الفترة من عامي 2020 و2021، موضحا أن الموسم السياحي الصيفي الحالي شهد تحسنا في أعداد السياح الوافدين إلى كل من الغردقة ومرسى علم مقارنة بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت الأكثر تضررا من توقف الحركة السياحية الوافدة إليها من كل من أوكرانيا وروسيا.

وتوقع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن يشهد شهر نوفمبر المقبل زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ، لاسيما وأن المدينة تستضيف خلاله مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ 27 والذي من المتوقع أن يحضره نحو 30 ألف مشارك، ذلك بالإضافة إلى التدفقات السياحية التي ستستقبلها المدينة من مختلف دول العالم خلال ذات الشهر.

يشار إلى أن مصر استقبلت عام 2019 نحو 13.1 مليون سائح.