شروط مسابقة المعلمين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. مطلوب 16 ألف مدرس

من وقت لآخر تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية عن وظائف في عدد من المناطق الأزهرية بخلاف مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم التي أعلن عنها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في أثناء إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ويستعرض التقرير التالي الشروط.

بوابة الأزهر الإلكترونية ومسابقة الأزهر

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإليكترونية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المنطقة وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهلٍ عالٍ.

2- أن يكون المتقدم من من شاغلي الدرجة الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية.

3- ألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4- ألا يكون محالًا للمحكمة الجنائية أو التأديبية.

5- ألا تقل درجة تقارير الكفاية لآخر عامين عن ممتاز.

7- كما أعلنت بوابة الأزهر الإليكترونية أن من الشروط اجتياز المقابلة المقررة وذلك بخلاف مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم.

وأشارت بوابة الأزهر الإلكترونية إلى أنه على من يرغب في التقدم للوظيفة المذكورة، بخلاف مسابقة الأزهر، التقدم بطلب لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ويُسلم لمدير الشئون الوظيفية في موعد غايته خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من الأربعاء الماضي 3 أغسطس 2022، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر

وبخلاف موضوع بوابة الأزهر الإلكترونية للإعلان عن مسابقة الأزهر، نشرت «الوطن» في تقرير سابق شروط التقديم في المسابقة وتشمل:

1- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عاما.

2- ألا يقل تصنيف المتقدم عن جيد.

3- أن يجتاز الاختبار التحريري والشفوي.

4- أن يكون يمتلك هوية سارية المفعول ويجب إحضارها عند الاختبار.

5- أن يكون من سكان الجيزة أو القاهرة.

6- أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أكد أنه جار فحص طلب الأزهر بتعيين معلمين جُدد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتًا إلى أنّ الإعلان عن مسابقة مماثلة لمسابقة التربية والتعليم، ولم يتم الكشف عن الشروط المطلوبة للتقدم والالتحاق بالوظيفة المطلوبة، ومن المتوقع إعلان التفاصيل والشروط الكاملة بخصوص مسابقة الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.