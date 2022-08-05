الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات يقترب من النصف مليار جنيه

تخطت أعداد الطلبات المقدمة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا حاجز 40 ألف طلب منذ إطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية التابعة لوزارة المالية، أن أعداد الطلبات التي تم تقديمها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة بلغ أكثر من 40 ألف طلب حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

عدد السيارات التي سلمتها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بلغ 21480 سيارة

وأضاف «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد السيارات التي سلمتها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بلغ 21480 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تتوزع بين سيارات ملاكي وتاكسي وسيارات نقل من ماركات وطرازات متعددة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية أن قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة التابعة لوزارة المالية كحوافز وتسهيلات لتشجيع المواطنين على الاشتراك في المبادرة اقترب من النصف مليار جنيه قائلاً: «الرقم بلغ 498 مليون جنيه حتى نهاية الاسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي».

المالية رصدت 7 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة كحافز أخضر

وقال «عوض»، إنّ وزارة المالية رصدت منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 أكثر من 7 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة كحافز أخضر بالنسبة للمرحلة الأولى خلال العام المالي 2021 -2022 بخلاف ما سيتم رصده خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

وتصرف وزارة المالية حافز بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بينما ترتفع القيمة في حالة التاكسي إلى 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، أما في حالة الميكروباص فتصل إلى 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه.