«إحلال السيارات»: تسليم 21 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الخميس الماضي

سلمت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 20 ألفًا و800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج (بنزين- غاز) منذ انطلاق المبادرة وحتى 21 يوليو الحالي.

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات إنَّ المبادرة نجحت في تسليم نحو 20 ألفًا و800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي.

وأضاف «عوض»، لـ«الوطن» أنَّ عدد الطلبات الجديدة التي تمّ تسجيلها عبر الموقع الرسمي المبادرة بلغ أكثر من 39 ألفًا و500 طلب إحلال جديد حتى الآن بينما سجلت قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة لدعم المواطنين المشاركين ضمن المبادرة مبادرة نحو 485 مليون جنيه كدفعات مقدمة من قيمة السيارة الجديدة إذ يصرف الحافز الأخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.

تسهيلات ائتمانية

وتابع «عوض» أنَّ البنك المركزي المصري سمح للبنوك المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية بتسهيلات ائتمانية بلغ قدرها أكثر من 8 مليارات جنيه منذ انطلاق المبادرة للرئاسية في شهر في يناير 2021 وحتى الشهر الحالي.

في يناير 2021، أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ انطلاقها أكثر من 20 عامًا بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار خطة الدولة للتحول للاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة كبديل للوقود التقليدي لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من جانب والحفاظ على البيئة من جانب آخر خصوصًا مع استضافة مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل قمة المناخ.