مبادرة إحلال السيارات تضم لادا جرانتا «أتوماتيك» وتعلن سعرها

أعلنت مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية وهي المبادرة الرئاسية الخاصة بالسيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة واستبدالها بسيارات أخرى حديثة، عن آخر جدول لأسعار السيارات عن شهر يوليو 2022.

أسعار السيارات

ونشرت وزارة المالية من خلال الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، أنه تم إدخال سيارات جديدة من لادا جرانتا، وسجل سعر الفئة الأول من السيارة 179 ألفًا و100 جنيه، وسعر الفئة الثانية 208 آلاف جنيه، أما الفئة الثالثة سجلت سعر 218 ألف جنيه.

السيارة لادا جرانتا

تنتمي السيارة لادا جرانتا 2022 الجديدة لفئة السيارات السيدان التي تُصنع محلياً، وهي من أوسع السيارات في فئتها، سواء في مساحة الجلوس أو التخزين الداخلية، إذ تبلغ مساحة الشنطة الخلفية 520 لترًا، ومحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر بقوة 87 حصانًا، وأقصى عزم للدوران يبلغ 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.

وأعلنت مبادرة إحلال السيارات دخول فئة جديدة من النسخة الأوتوماتيك داخل مبادرة إحلال السيارات القديمة وتعمل النسخة لادا جرانتا الأتوماتيك بنفس المحرك ولكن بقوة 72 حصانا وعزم أقصي للدوران يبلغ 145 نيوتن مترا وتصل السيارة لسرعة قصوى 176 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 7 لترات لكل 100 كم، وسعة خزان الوقود يبلغ 50 لترا.

مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في بداية 2020 إطلاق مبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة واستبدالها بسيارات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تقسيطها على 7 سنوات أو 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3% على باقي السيارة.

البنك المركزي تنفيذ المبادرة

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري تنفقيذ المبادرة الرئاسية في جميع البنوك الحكومية والخاصة، بعد استلام جواب السايرات المراد إحلالها من المبادرة واستكمال جميع البيانات.