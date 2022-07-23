تعرف على القسط الشهري لـ نيسان سنترا في مبادرة إحلال السيارات

أعلنت وزارة المالية، في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارة حديثة من موديلات العام الجديد وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، عن أسعار ومواصفات السيارة الياباني نيسان سنترا والتي يبدأ سعرها في التقسيط للفئة الأولى شهريا 4439 جنيها وللفئة الثانية 4674 جنيها للنيسان سنترا.

وأوضحت مبادرة إحلال السيارات أن تقسيط سعر السيارة لمدة 10 سنوات ويتم تقسيط السيارة لمالك السيارة الملاكي القديمة ويتم استلام السيارة القديمة منه كمقدم، بالإضافة إلى خصم الحافز الأخضر ويبدأ سعر التقسيط من 4439 جنيها وعلى حسب سن صاحب السيارة يتم تحديد مبلغ التقسيط.

مواصفات السيارة نيسان سنترا

وتستعرض «الوطن» مواصفات السيارة نيسان سنترا، وذلك من خلال بيان الوكيل الحصري التي تم الإعلان عنها وهي سيارات نيسان سنترا موديل 2022 وذلك من خلال أسعار السيارات الجديدة.

سجلت السيارة نيسان سنترا داخل مبادرة إحلال السيارات السيارة رقم 4 من خلال عمليات السحب والشراء من قبل المواطنين، وتنتمي السيارة نيسان سنترا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل مبادرة إحلال السيارات، وتعتبر السيارة نيسان سنتر المحرك بها بقوة 118 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات وتعتمد السيارة نيسان سنترا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر وعلى منظومة الجر الأمامي للعجلات وتستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

وتصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة وتتضمن مواصفات السيارة نيسان سنترا بأبعاد (4615 ملم الطول، 1760 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات، 165 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

مواصفات السيارة نيسان سنتر 2022

وتتوفر في مواصفات السيارة نيسان سنترا فى مبادرة إحلال السيارات بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها، وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات .