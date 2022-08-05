اتحاد الصلب: زيادة في فائض خام الحديد وتراجع واردات تركيا من البيليت

من المرتقب أن تشهد الأسواق العالمية فائضًا من خام الحديد في الفترة المقبلة، على خلفية تراجع الطلب ومخاوف الركود الاقتصادي، وبحسب البيانات التي نقلها اتحاد الصلب العربي فإن مخزون خام الحديد في 33 ميناء صينيًا رئيسيًا بلغ 125.8 مليون طن بزيادة 3.43٪ مقارنة بـ 26 يوليو.

تراجع شحنات البرازيل

وارتفعت أسعار استيراد خام الحديد بشكل حاد في الأسبوع الماضي، فيما تراجعت شحنات الخام، خاصة من البرازيل بشكل كبير، في حين استمرت أحجام خام الحديد التي تصل إلى الموانئ الصينية في الانخفاض، وانخفضت معدلات استخدام قدرة الأفران العالية في الصين بشكل أكبر، ما أدى إلى انخفاض الطلب على خام الحديد.

بحسب ما نقله اتحاد الصلب فإنه على الرغم من ذلك، يعتقد اللاعبون في السوق أن معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية للأفران العالية ترتفع وسط الزيادات في أسعار الصلب النهائي، وسط توقعات بأن تشهد أسعار استيراد خام الحديد ارتفاعًا طفيفًا في الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، بلغ حجم واردات تركيا من مربعات الصلب «البليت» في النصف الأول من العام الجاري نحو 1.19 مليون طن، بانخفاض قدره 32.8 %، في حين انخفضت قيمة هذه الواردات بنسبة 14.8 % لتصل إلى 888.66 مليون دولار على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة استوردت تركيا 732,147 طن من البليت من روسيا، بانخفاض 29 % على أساس سنوي مع احتلال روسيا المرتبة الأولى كمصدر للبليت قبل سلطنة عمان التي صدرت 92,537 طن، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بحجم 57,694 طن.

ارتفاع واردات تركيا من مربعات الصلب

بينما ارتفعت واردات تركيا من مربعات الصلب، والبلاطات في يونيو الماضي بنسبة 30.3 % شهريًا لتصل إلى 330,261 طن، بزيادة 134.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات اتحاد الصلب فقد بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات 242 مليون دولار، بزيادة 20% على أساس شهري، وبزيادة 151 % على أساس سنوي.