«ممنوع دخول الأطفال».. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في الأوبرا

وضع النجم الكبير كاظم الساهر عددًا من الشروط من أجل حضور حفله المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل بدار الأوبرا المصرية، في ثاني حفلاته بمصر بعد فترة غياب طويلة عن مصر.

وجاءت الشروط كالتالي

- الشراء من المنافذ الرسمية لدار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها، ودار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب في تمام السابعة.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات طبية.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلًا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

وأعلنت دار الأوبرا عبر موقعها الرسمي أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر التي انقسمت لأربعة فئات فجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5010 جنيهات، والفئة الثانية فجاءت بمبلغ 4260 جنيها.

تذاكر حفل كاظم الساهر

أما الفئة الثالثة لحفل الساهر فجاءت بمبلغ 3510 جنيهات، والفئة الرابعة والأخيرة فجاءت بمبلغ 2760 جنيهًا فقط لا غير وبالفعل بمجرد طرح التذاكر تهافت الجمهور عليها بشكل كبير.

يذكر أن كاظم كان أحيا أمس حفلاَ غنائيًا في الساحل الشمالي وقدم فيه عشرات الأغنيات منهم أغنية جديدة بعنوان «أشكي لمين».