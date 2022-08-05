الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 8.. و44 جريحا

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8 شهداء بينهم طفلة «5 سنوات»، وارتفع عدد المصابين إلى 44 جريحا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة استهدفت مواقع لحركة «الجهاد»، اليوم الجمعة.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية ضد حركة «الجهاد» في غزة

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، وأسفرت غارة جوية عن مقتل تيسير الجعبري أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد، وفقا لما أعلنته الحركة، في بيان.