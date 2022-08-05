انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

ارتفاع كبير سجلته مختلف الأعيرة من المعدن الأصفر أمس الخميس، كما واصل الارتفاع صباح اليوم الجمعة، ولكن في نهاية التعاملات اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة، انخفاضا مقارنة بالساعات الماضية، لتستمر أسعار الذهب في التذبذبً بين الارتفاع والانخفاض، نظرًا لاضطراب مؤشر المعدن الأصفر بسبب العوامل العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في إطار ما يقدمه للقارئ من خدمات على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب، سواء في محلات الصاغة او أسواق المال، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1060 جنيه للبيع، ووصل إلى 1070 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1065 جنيهًا للبيع، و1075 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 5 أغسطس، بين 909 جنيهات للبيع، و917 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1211 جنيها للبيع، ونحو 1223 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم الجمعة، نحو 1217 جنيهًا للبيع، و1229 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 أغسطس، نحو 8560 جنيهًا للشراء، 8480 جنيها للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 5 أغسطس، بين 1.211.429 جنيهًا لعمليات البيع، و1.222.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وبلغ الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، نحو 1.091 جنيه، بما يعادل 57.04 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18، نحو 818.57 جنيه وبهذا يعادل 42.78 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، من عيار 21، نحو 955.01 جنيه، أي ما يعادل 49.91 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7.640 جنيها، بما يعادل 399.30 دولار.