سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 5-8-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تشهد تذبذبًا بين ارتفاع وانخفاض، نظرًا لاضطراب مؤشر المعدن الأصفر بسبب العوامل العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الاطار، يرصد موقع «الوطن» في إطار خدماته المرتبطة بالموضوعات الاقتصادية التي تمثل أهمية للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم الجمعة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة او أسواق المال، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1065 جنيهًا للبيع، و1075 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، بين 913 جنيهًا، لعمليات البيع و921 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1217 جنيهًا للبيع، و1229 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس نحو 8520 جنيهًا للشراء، 8600 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، بين 1,217,143 جنيهًا لعمليات البيع، و1,228,571 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وداخل أسواق المال العالمية، تباين سعر الذهب بسبب التداول، حيث بلغ الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، نحو 964.85 جنيه، بما يعادل 50.43 دولار.

كما بلغ اليوم سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 827.01 جنيه وبهذا يعادل 43.23 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة من عيار 21، نحو 964.85 جنيه أي ما يعادل 50.43 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7,719 جنيه، بما يعادل 403.47 دولار.