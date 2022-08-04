سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف وصل كام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا كبيرًا في نهاية تعاملات اليوم الخميس، وصل إلى 35 جنيهًا، وهو ما حدث في مختلف الأعيرة الأخرى، لذا اهتم الناس وكثر الحديث عن أسعار الذهب الذي شهد تذبذبًا خلال الفترة الماضية في محلات الصاغة وأسواق المال.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، ومختلف الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال والتي سجلت ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1065 جنيها للبيع، و1075 جنيهًا للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم 1.065 للبيع و1.075 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بين 883 جنيهًا، لعمليات البيع و886 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم نحو 1217 جنيهًا للبيع، و1229 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس نحو 8520 جنيهًا للبيع، 8600 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بين 1,217,143 للبيع، و 1,228,571 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال والبورصات العالمية اختلف سعر الذهب وجاء كما يلي:

سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، نحو 1,105 جنيهات، بما يعادل 57.66 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 828.43 جنيه وأصبح يعادل 43.25 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 966.51 جنيه أي ما يعادل 50.46 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7,732 جنيه، بما يعادل 403.65 دولار.