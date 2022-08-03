سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3-8-2022 في محلات الصاغة

يحظي سعر جرام الذهب عيار 21، إضافة إلى الأعيرة الأخرى مثل عيار 18 و21، باهتمام شريحة كبيرة من المجتمع المصري، خاصة في ظل تذبذب الأسعار مؤخرا عالميًا ومحليا.

وفي إطار الموضوعات الاخبارية التي تقدمها بوابة «الوطن» للإجابة عما يبحث عنه القراء بشكل مستمر، نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم في البورصات العالمية وأسواق المال ومحلات الصاغة، اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، ومختلف الأعيرة الأخرى في بداية المعاملات اليوم في البورصات وأسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1024 جنيهات للبيع، و1028 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، بين 878 جنيهًا، لعمليات البيع و881 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 لنحو 1170 جنيهًا للبيع، و1175 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس نحو 8192 جنيهًا للشراء، 8224 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، بين 1,170,714 جنيه لعمليات البيع، و1,174,143 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال والبورصات العالمية اختلف سعر الذهب بسبب التداول، حيث سجل الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، نحو 1,084 جنيه، بما يعادل 56.02 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 812.40 جنيه وأصبح يعادل 42.77 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 586.65 جنيه أي ما يعادل 49.90 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7,586 جنيه، بما يعادل 398.17 دولار.