سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4-8-2022 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض، بسبب اضطراب مؤشر المعدن الأصفر نتيجة للكثير من العوامل العالمية، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لذلك مع بداية التعاملات اليومية يبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21 فضلا عن السبائك والجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الاقتصادية الخدمية التي تنشرها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة او أسواق المال والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1030 جنيهات للبيع، و1034 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بين 883 جنيهًا، لعمليات البيع و886 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 لنحو 1177 جنيهًا للبيع، و1182 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس نحو 8240 جنيهًا للشراء، 8272 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بين 1,177,143 جنيه لعمليات البيع، و1,181,714 جنيه للشراء.

مع العلم أنّ تلك الأسعار لا تتضمن المصنعية التي تتحدد حسب العيار ووزن المشغولات الذهبية أو الضريبة المضافة أو الدمغات.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال والبورصات العالمية اختلف سعر الذهب بسبب التداول، حيث سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، نحو 1,088 جنيه، بما يعادل 56.99 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 815.68 جنيه وأصبح يعادل 42.74 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 951.63 جنيه أي ما يعادل 49.87 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7,613 جنيه، بما يعادل 398.94 دولار.