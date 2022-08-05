إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في تصادم سيارة و«توك توك» بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

البداية مع تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع توك توك لا يحمل لوحات، على طريق القنطرة مما تسبب في اشتعال النيران بالتوك توك.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت 5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر طبية، عن أنه جرى استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفى وبينهم 3 أطفال في عمر 8 سنوات و11 سنة و14 سنة، مصابين بحروق مختلفة.

واستدعت إدارة المستشفى استشاريي الجراحة وجراحة الأطفال والعظام والمخ والأعصاب للتعامل مع المصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من نبيلة أحمد عبد الحميد 47 سنة بنزيف ونشر بالساق اليمنى، وخالد إبراهيم الغندور 48 سنة مصاب بكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجرح قطعي في الرأس.

وأسفر أيضا عن إصابة شيماء خالد محمد 14 سنة بحروق من الدرجة الأولى وزهراء خالد محمد 8 سنوات بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم ومحمد خالد ابراهيم 11 سنة مصاب حرق من الدرجة الثانية في اليد وجميعهم مقيمين بمركز القنطرة.

السيطرة على حريق التوك توك

ونجح الأهالي وبعض المارة على الطريق في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للتوك توك بالكامل واستخراج كل المصابين منه لحين وصول سيارات الإسعاف.