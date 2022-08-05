مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقى شخص مصرعه ظهر اليوم الجمعة وأصيب آخر جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ر ل ي 3219» قرب محطة تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع شخص في مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي والمتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

وأسفر الحادث عن وفاة عبد القادر السيد محمد، 47 سنة، مقيم بمركز ومدينة فاقوس، ومتوفي مكان البلاغ بسبب إصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد علي، 70 سنة، ومقيم بمركز فاقوس، ومصاب باستلام كسر في الفقرات العنقية واشتباه كسر بالحاجز الأنفس وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصاب وصل في حالة شبه مستقرة، وجار إجراء الإشاعات والفحوصات الطبية له للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ أو البطن.

انتقال الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط الشرطة والبحث الجنائي إلى مكان الحادث لفحص الواقعة وفحص جثمان المتوفى في مكان الحادث.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة لفحص الجثمان والتأكد من هويته، فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واستدعاء مفتش الصحة للمعاينة وكتابة تقرير بسبب الوفاة.

ونجح رجال الشرطة والمرور في إعادة فتح الطريق مرة أخرى بالكامل بعد توقفه جزئيا بسبب بطئ حركة السيارات في مكان الحادث، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.