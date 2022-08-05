رئيس البيت الفني للموسيقى: نقدم مهرجانات متنوعة تناسب كل الأسر المصرية

قال الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية، إن إطلاق مهرجان المسرح الروماني الأخير في محافظة الإسكندرية جاء نتيجة تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

«داغر»: إطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين قريبا

وأضاف «داغر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه نتاج لهذا التعاون جرى إطلاق عدد كبير من المهرجانات خلال الفترة القليلة الماضية، وفي كل ربوع مصر، «بدأنا السنة دي بإطلاق مهرجان دندرة ثم مهرجان أبيدوس ثم مهرجان تل بسطة، وحاليا نطلق مهرجان المسرح الروماني في الإسكندرية، ثم إطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين قريبا».

داغر: تقديم المهرجانات لكل الأسر المصرية البسيطة

وأوضح أن كل تلك المهرجانات يجري تقديمها لكل الأسر المصرية البسيطة، وذلك في إطار تقديم كل الفنانيين ممن يقدموا أنماطا مختلفة من الفنون، «مهرجانتنا بتقدم وجبة متنوعة من الغناء الشرقي والمصري المتطور، وبيمثل الغناء الشرقي مدحت صالح أو محمد محسن أو نجوم الأوبرا، بخلاف الموسيقى المستحدثة كالفنانة دينا الوديدي أو فرقة مسار إجباري».

وأكد أن مثل تلك المهرجانات تسعى إلى تقديم عروض متنوعة لتتناسب مع كل الأذواق، حيث إن كل المهرجانات التي يجرى إطلاقها من قبل كانت مجانية وبدون مقابل، مستطردا: «الدعوة مفتوحة لكل الجماهير، والمهرجانات شملت محافظات الصعيد والوجه البحري، وحاليا فإحنا بنتجول بكل المحافظات من أجل تقديم خدمات ثقافية وفنية لكل المصريين بلا استثناء».

وأشار إلى أنه سيجري إطلاق مهرجان القلعة يوم 14 من الشهر الجاري، بمقابل بسيط سيصل لـ20 جنيها، «كل يوم الشخص يقدر يتفرج على حفلتين، حفلة لنجم كبير زي عمر خيرت أو هاني شاكر وغيرهم، وبيكون فيه فقرة أولى لأحد النجوم الجدد».