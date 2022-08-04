برنامج حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. تعرف على أسعار التذاكر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان الموسيقى والغناء الدولي، في دورته الثلاثين بقلعة صلاح الدين، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 14 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري، ما جعل الكثير من المواطنين من محبي حضور حفلات برنامج المهرجان يتساءلون عن الأسعار وكيفية الحجز.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار التذاكر وبرنامج حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كالتالي:

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للمومسيقى والغناء الدولي

حددت إدارة المهرجان أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ليكون 20 جنيها، شاملة حضور حفلتين تبدأ الأولى في تمام الساعة 7 مساء.

برنامج حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

- يوم الأحد الموافق 14 أغسطس: الفقرة الأولى تكون لأوركسترا الأنامل الصغيرة، والأخرى للفنان مدحت صالح.

- الاثنين 15 أغسطس: الفقرة الاولى تكون لأوركسترا النور والأمل، والأخرى لفريق مسار إجباري.

- الثلاثاء 16 أغسطس: الفقرة الأولى تكون لفريق كايرو ستيبس، والأخرى للفنان هشام عباس وفرقته.

- الأربعاء 17 أغسطس: الفقرة الأولى تكون لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، والأخرى للفنان هاني شاكر.

- الخميس 18 أغسطس: الفقرة الأولى تكون لفريق أطفال كلاسيك، والأخرى للفنان على الحجار وفرقته.

- الجمعة 19 أغسطس: الفقرة الأولى للفنانة حنان ماضي، والأخرى لفريق وسط البلد.

- السبت 20 أغسطس: الفقرة الأولى لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والأخرى للفنان أحمد جمال وفرقته.

- الأحد 21 أغسطس: الفقرة الأولى الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، والأخرى للفنانة فايا يونان وفرقتها.

- الاثنين 22 أغسطس: الفقرة الأولى بغدادي بيج باند، والأخرى الفنانة نوال الزغبي.

- الثلاثاء 23 أغسطس: الفقرة الأولى لمجموعة نجوم الأوبرا الموسيقية العربية، والأخرى للفنانة ريهام عبدالحكيم.

- الأربعاء 24 أغسطس: الفقرة الأولى لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، والأخرى للفنانة تانيا قسيس.

- الخميس 25 أغسطس: الفقرة الأولى لفريق بلاك تيما، والأخرى للفنان مصطفى حجاج.

- الجمعة 26 أغسطس: الفقرة الأولى لفرقة مواويل، والأخرى للشيخ ياسين التهامي وفرقته.

- السبت 27 أغسطس: الفقرة الأولى الفنانة نسمة محجوب، والأخرى حفل عائلة طرقان.

- الأحد 28 أغسطس: الفقرة الأولى فريق سبيد أوف هارتس، والأخرى للفنانة لينا شاماميان.

- الاثنين 29 أغسطس: الفقرة الأولى مجموعة التشيللو، والأخرى الفنانة دينا الوديدي.

- الثلاثاء 30 أغسطس: الفقرة الأولى الفنانة نوران أبو طالب، والأخرى الفنان محسن وفرقته.