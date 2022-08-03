اعتماد برنامج مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى: يستمر 18 يوما و9 مكرمين

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برنامج الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق في الثامنة مساء الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوما متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

المكرمون بمهرجان قلعة صلاح الدين

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

وأشار إلى أنه كعادة الأوبرا في تقديم معاني الوفاء والعرفان، سيجري تكريم 9 شخصيات أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا، كالتالي: اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي إبراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبدالوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وممدوح مختار بإدارة التجهيزات الفنية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، يحيي فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك.

علي الحجار ومروة ناجي وياسين التهامي في حفلات مهرجان القلعة

ويشارك أيضا نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبدالرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.