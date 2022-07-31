«المالية» تقترض 25 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 91 و273 يوما

نجحت وزارة المالية، اليوم، في جمع ما يقرب من 25 مليار جنيه من الأسواق المحلية، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 و273 يوما، عبر البنك المركزي، الذي يتولى عمليات إدارة طروحات المالية من سندات وأذون الخزانة على مدار العام المالي الجاري 2022-2023 لتمويل الموازنة العامة للدول.

وأعلن «البنك المركزي»، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إصدار أذون خزانة بالعملة المحلية، تتنوع بين أذون خزانة أجل 91 و273 يوما، تقتترب قيمتها الإجمالية من حدود الـ25 مليار جنيه.

أذون خزانة أجل 91 يوما

وأوضح «المركزي المصري» عبر موقعه الرسمي أن أصدر أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 24.7 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.86%، بينما طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5 ملايين جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.55%.

وتنيب وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة، من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

طرح أذون خزانة أجل 273 يوما

كان البنك المركزي، أعلن مساء أمس السبت، عزمه طرح صباح اليوم، أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه، على أن يستحق موعد سدادها في 25 أكتوبر من العام الحالي، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يوما، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 25 إبريل 2023.

لا تزيد آجال أذون الخزانة عن العام الميلادي وتطرح بآجال تبدأ من 91 يوم وحتى 364 يوم إذ بينما تبدأ آجال سندات الخزانة متعددة من عامين وحتى 30 عاما.