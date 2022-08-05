الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 25 ألفا من جنود الاحتياط بسبب التصعيد في غزة
كتب:
سحر المكاوى
07:38 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
غارات سابقة للاحتلال على غزة
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء 25 ألفا من جنود الاحتياط، بسبب التصعيد في غزة، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتقال إلى حالة الطوارئ بشأن التصعيد في غزة.
الاحتلال يعلن الانتقال إلى حالة الطوارئ
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع لحركة «الجهاد» في قطاع غزة اليوم الجمعة.