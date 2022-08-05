الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ بشأن التصعيد في غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة ضد مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، الانتقال إلى حالة الطوارئ بشأن التصعيد في غزة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

استشهاد 8 بينهم طفلة وارتفاع عدد المصابين إلى 44 في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 بينهم طفلة وارتفع عدد المصابين إلى 44.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة غارات استهدفت مواقع لحركة الجهاد في غزة، وأعلنت الحركة مقتل تيسير الجعبري أحد قادة الجناح العسكري لها.