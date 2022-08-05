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الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ بشأن التصعيد في غزة

كتب:

سحر المكاوى
06:31 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
غارات إسرائيلية سابقة على غزة

غارات إسرائيلية سابقة على غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة  ضد مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، الانتقال إلى حالة الطوارئ بشأن التصعيد في غزة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

استشهاد 8 بينهم طفلة وارتفاع عدد المصابين إلى 44 في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 بينهم طفلة وارتفع عدد المصابين إلى 44.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة غارات استهدفت مواقع لحركة الجهاد في غزة، وأعلنت الحركة مقتل تيسير الجعبري أحد قادة الجناح العسكري لها.

 

 

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بقلم سحر المكاوى