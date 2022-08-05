الصحة الفلسطينية: 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة.. و55 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 10 مواطنين، بينهم طفلة بعمر 5 أعوام، وسيدة 23 عاما، وإصابة 55 آخرين.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، اليوم الجمعة.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القذائف استهدفت أراض زراعية ومواقعاً في مناطق عدة شرق قطاع غزة.

واستهدفت الغارات عدة مواقع لحركة «الجهاد» في غزة.