طارق الخولي: توجيهات الرئيس في ملف الصحة تضمن تقديم الخدمات بكفاء واستمرار

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن ملف الصحة من أكثر الملفات التي تلقى اهتماما من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره ملف له مساس مباشر بقوة المجتمع وقدراته، وله علاقة مباشرة بالمواطن، ومن هنا جاءت المبادرات الرئاسية الواحدة تلو الأخرى، بهدف التخلص من بعض الأمراض التي كان لها انتشار كبير داخل المجتمع المصري منها فيروس سي.

وأشار إلى مبادرة 100 مليون صحة والتي كان لها أثر عميق، وغيرها من المبادرات التي كان لها أثر بالغ، حيث اكتشف من خلالها عدد كبير من المواطنين بعض الأمراض مبكرا، وبالتالي تمكنوا من علاجها مبكرا، إذ أسهمت هذه المبادرات في مواجهة فيروس سي الذي كان بمثابة شبح داخل المجتمع المصري، يشكل خطر داهم.

الاهتمام بالبحث العلمي

وأضاف عضو العفو الرئاسي، لـ«الوطن» أن التعامل مع ملف البحث العلمي، خطوة جيدة كونها الأساس الذي التقدم والتطوير والحداثة في جميع المجالات، خاصة المجال الطبي، فالسعي نحو وجود دعم إلى البحث العلمي أمر في غاية الأهمية، يمثل وضع رؤية للقدرة على أن نكون جزء من منظومة الحداثة الدولية في المجال الطبي.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم ما يتم على صعيد ملف الصحة في مصر، وتكمن أهميته في كونه مظلمة حماية لكل المصريين، مؤكدا أن النماذج التي بدأت في التأمين الصحي الشامل كانت نماذج ناجحة، وانتشارها في باقي المحافظات في الخطة الزمنية الموضوعة له أمر بالغ الأهمية، في أن نصل في أقرب وقت ممكن لتطبيق المنظومة في كافة أنحاء مصر.

الصحة على رأس أولويات القيادة السياسية

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، على أن الرئيس منذ توليه المسؤولية وهو يضح ملف الصحة ضمن أولى الملفات التي حظت بأهمية بالغة، في ظل أن هذا الملف لاقى اهمال جسيم على مدار سنوات، وكان في حاجة إلى معالجة كاملة، وخاصة فيما يتعلق بوضع الأطباء وتحسين أضعهم المادية، ومناخ عملهم، وهي من النقاط شديدة الأهمية، فالطبيب المصري، من أبرز الأطباء جذبا من الخارج، فيجب أن يكون هناك بيئة مناسبة لعمل الأطباء، بما يحفظ لهم مكانتهم ويمكنهم من تأدية عملهم على أفضل وجه ممكن.