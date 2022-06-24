مستشار الرئيس: «100 مليون» صحة كشفت مرض أعداد ضخمة من المصريين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الجينية والمؤثرة مهمة للغاية، إذ أن بعض المواليد لا تظهر عليهم الأمراض الوراثية والجينية، وبالتالي فإن التوصل إليها مبكرا يمكن أن يحقق نسبة شفاء كبيرة أو السيطرة على المرض بصورة كاملة وهو ما يقلل من معاناة الطفل.

مبادرة 100 مليون صحة كشفت أمراض لدى أعداد ضخمة من المصريين

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أجرت جراحات لأكثر من مليون مواطن، أي أن هناك مليون أسرة استفادت من هذه المبادرة الرئاسية الهامة، وفي مبادرة 100 مليون صحة تم اكتشاف أمراض لدى أعداد ضخمة من المصريين، والآن يتم علاجهم والسيطرة على الأمراض.

مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «هناك أيضا مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، وصحة الرجل والكشف المبكر عن الأورام، وهناك أمراض كثيرة عندما تكتشف في مراحل مبكرة يتم شفاء المريض منها بشكل كامل، وعلى رأسها أورام الثدي، إذ أن هناك مراكز متخصصة في علاجها».