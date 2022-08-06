بصورة البطاقة.. قرض الزواج من 3 بنوك حكومية

تدعم البنوك المحلية الشباب المقبلين على الزواج لتحمل أعباء الحياة، وتكاليف تأسيس عش الزوجية وفق برامج محددة بحوافز وأسعار فائدة تناسب ظروف الشباب في ظل ارتفاع أسعار أغلب الأجهزة الكهربائية مع موجات التضخم العالمية، تقدم «الوطن» للشباب المقبلين على الزواج قروض الزواج عبر ثلاثة بنوك محلية وشروط وحوافز وأسعار فائدة القروض.

أولا: بنك القاهرة

يمنح بنك القاهرة الفرصة للمقبلين على الزواج من موظفي الجهاز الإداري للدولة تمويل قرض الزواج يقيمة تصل نصف مليون جنيه للعميل أو المواطن على فترة سداد بس بشرط ألا يقل السن عن 21 عامًا وألا يقل الدخل الشهري عن 300 جنيه، وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر وحتى 120 شهرا وبصورة البطاقة.

ثانيا: البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري قرض للمقبلين على الزواج تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه على فترة سداد تصل إلى إلى 10 سنوات دون الحاجة إلى وجود ضامن يعمل في القطاع الحكومي بشرط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه شهريا مع ضرورة وجود خطاب معتمد من جهة العمل مثبت به الدخل الشهري على أن يدفع 2% من قيمة القرض كمصروفات إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدماً.

ثالثا: قرض الزواج من بنك ناصر

يعد بنك ناصر الاجتماعي من أعرق البنوك الوطنية التي تدعم الأسر المصرية بكل شرائحها ومن بينهم قرض الزواج الذي يتصل قيمته إلى 15 ألف جنيه فقط، ويحصل البنك الأقساط دون فائدة مقابل مصاريف إدارية بسيطة للغاية بشرط عدم امتلاك الشخص المتقدم للحصول على القرض دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وأن يكون غير موظف.