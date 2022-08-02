تفاصيل قرض تشطيب الشقة من بنك القاهرة.. يصل لـ1.5 مليون جنيه

يدفع البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية لتنفيذ عددًا من المبادرات لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أبرز تلك المبادرات التمويل العقاري المتعددة سواء لشراء وحدة سكنية أو تشطيبها بشكل نهائي، ومن بين البنوك المحلية الوطنية يقدم بنك القاهرة برامج مختلفة لتلبية احتياجات كافة الفئات إذ تتضمن قرض تشطيب للوحدات السكنية يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى نحو 1.5 مليون جنيه على فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

فترة سداد قرض التشطيب تصل إلى 1.5 مليون جنيه

ووفقاً للموقع الرسمي لبنك القاهرة، فإن البنك يقدم حزمة من البرامج المختلفة لتناسب كافة الفئات بقروض تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى 1.5 مليون جنيه على فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وحتى 5 سنوات.

ويمول البنك أكثر من 80% من قيمة التشطيبات بسعر فائدة يصل إلى 23% بسعر متناقص، بضمان تحويل المرتب بالنسبة للموظفين سواء بالقطاع العام الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة

وحدد بنك القاهرة، عدة شروط لحصول العميل أو الموظف على قرض التشطيب ضمن برامج التمويل العقاري التي يقدمها البنك، وفقاً للمواصفات التي حددتها مبادرات البنك المركزي المصري مشترطاً ألا يقل الدخل الشهري عن 10 الآف جنيه وألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض أو فترة الاستحقاق.

فائدة متناقصة 23% على 5 سنوات

ووفقاً للبنك، يتيح الحصول على قيمة القرض بداية من 50 ألف جنيه وحتى 1.50 مليون جنيه بسعر فائدة متناقصة 23% بحسب الدخل الشهري للعميل، فكلما زاد الدخل الشهري كلما زادت قيمة القرض الممنوح، الذي يغطي تمويلاً يمثل أكثر من 80% من تكلفة تشطيب الشقة أو الوحدة السكنية محل القرض.