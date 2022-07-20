شروط الحصول على قرض «حضانتي» من بنك ناصر الاجتماعي

بشكل رسمى أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، عن إتاحة الفرص أمام المواطنين الراغبين في إنشاء أو تجديد الحضانات، وذلك من خلال قروض التمويل الجديدة لتجديد الحضانات او إنشاء حضانات جديدة، وايضا قروض من اجل توفيق أوضاع حضانات الأطفال، المرتبطة بالمرحلة ما قبل المدرسة ، للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات.

وأشار البنك من خلال صادر عنه على موقعه الرسمى، إلى أن القروض سوف تقدم للراغبين ووفق لعدد من المعايير وشروط الجودة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال الخدمات الإخبارية المستمرة التي يحرص «الوطن» على تقديمها للقراء والمتابعين، نستعرض من خلال التقرير التالي، شروط واجراءات الحصول على قرض الحضانات من بنك ناصر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الحضانات

كشف بنك ناصر الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة من الراغبين للحصول على قرض تمويل الحضانات، وهى كالآتي:

- الا يقل سن طالب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما.

- قيمة القرض لا تزيد عن 20 ألف جنيه.

- تقديم طلب للحصول على قرض «حضانتي» في أي فرع تابع للبنك بالمحافظات.

- تقديم دراسة جدوى للمشروع.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي للضامن.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي لطالب القرض.

- صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بطالب القرض على أن تكون موجهة للبنك، ولم يمر عليها أكثر من 3 أشهر.

- إيصال مرافق حديثة.

- تقديم صورة من عقد التمليك أو الإيجار لمقر الحضانة، على أن يكون موثق فى الشهر العقاري.

- إقرار موقع من طالب القرض، أنه ليس موظفا في بنك ناصر أو وزارة التضامن الاجتماعي، وليس له أي أقارب يعملون بها من الدرجة الأولى.

- تقديم صورة من ترخيص الحضانة إذا وجد، أو ما يؤكد بدء إجراءات استخراجه.

- تقديم كل وثائق التأمين المطلوبة.

- أن يوقع طالب القرض على شيكات بنكية بقيمة كل أقساط القرض.

- فى حالة وجود ضامن على أن يكون موظفا حكوميا أو على المعاش، أو كان لديه ضمان أوعية ادخارية.