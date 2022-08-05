فريق النسور السوداء الكوري يشيد بروعة مقتنيات متحف الحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، فريق النسور السوداء الكوري (Black Eagles)، الذي شارك في العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، الذي أقيم أول أمس، بمنطقة أهرامات الجيزة.

جولة للفريق الكوري داخل متحف الحضارة

ضم وفد الفريق الكوري كلا من رئيس شعبة التدريب والتعليم الكورية، ومندوب قائد القوات الجوية الكورية، وكان في استقبال الوفد، محروس الصناديدي المشرف على قاعة النسيج، واصطحبهم في جولة داخل قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات، وقاعة النسيج المصري، وقدم لهم شرحا مفصلا عن مقتنيات المتحف وفلسفة العرض المتحفي به.

أكد أعضاء الوفد الكوري حرصهم على زيارة المتحف خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في العرض الجوي، وأشادوا بروعة المتحف ومقتنياته، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

الفريق الكوري يشارك في العرض الجوي بمنطقة الأهرامات

جدير بالذكر، أن فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية «balck Eagles»، شارك في العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، الذي نظمته وزارة الدفاع المصرية، ممثلة في القوات الجوية.