تفاصيل العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي فوق سفح الأهرامات اليوم

انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي «Pyramids Air Show 2022» الذي ينفذ فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي «النسور السوداء Black Eagles» وفريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية Silver Stars» وفريق طائرات الهيل جازيل المصري «حورس» وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية والموسيقيات العسكرية المصرية.

وبدأت الفعاليات بعروض الموسيقات العسكرية حيث عُزفت المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة أتبعه إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض، واستعرضت طائرات الهيل جازيل المصري «حورس» تشكيلاتها حاملة أعلام الدولتين والأفرع الرئيسية للقوات للمسلحة تلا ذلك دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية، ونفذ فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية Silver Stars» عروضهم بواسطة طائرات «K8-E» فوق سفح الأهرامات.

كما استعرض فريق الألعاب الجوية الكورية الجنوبي «النسور السوداء Black Eagles»، عروضهم الجوية بواسطة طائرات «T-B50»، تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات وتخللت العروض عدد من العروض الفنية بواسطة الموسيقات العسكرية.

ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمي والدولي، كما تأتي العروض تعبيرا عن علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وحضر العرض وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والسياحة والآثار والفريق محمد عباس حلي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب أيمن شحاتة مساعد وزير الدفاع وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة واللواء «Kong Seung Bae» مسئول التدريب والتعليم بالقوات الجوية الكورية والسفير الكوري الجنوبي والملحق العسكري الكوري الجنوبي بالقاهرة.