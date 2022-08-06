«شهيرة» في دعوى طلاق بعد زواج 9 سنوات: «سحلني في الشارع وقطع ودني»

9 سنوات قضتها الحسناء العشرينية وهي معنفة بأسوأ وسائل التعذيب على يد زوجها المدمن، الذي استباح جسدها النحيل الذي لا يقوي عليه، ويمارس عليها قوته وجبروته، لتخرج عن صمتها وتصرخ ليغيثها أحد من بين براثنه التي تكاد أن تقلتها يوميًا، لتتوجه «شهيرة. ج» 29 عامًا، لمحكمة الأسرة كي تطلق نفسها منه بعد شجارهما الأخير، قائلة: «سحلني في نص الشارع وقطع ودني، ومحدش كان قادر عليه».

«شهيرة» في محكمة الأسرة بسبب طمع أهلها

أب وأم لم يهتما طوال عمرهما بشيء، سوى زواج بنتهم برجل مقتدر ماديًا، مدعين أن الحب لا يحدث على أرض الواقع، وأن الأهم من أخلاق الرجل هي أمواله، ليزوجاها برجل وجداه مناسبًا وسينقلها لمستوى أعلى، وأجبراها على تقبله والموافقة عليه، ومنذ اللقاء الأول وقبل الخطبة، كان يعنفها نفسيًا ويلقي عليها اللوم في مستواها المادي والجمالي، وتأكدت وقتها أنها ستعيش حياتها معه في شقاء، وفق حديثها لـ«الوطن».

وبصوت تملكت منه نبرة الهم، قالت «شهيرة» في حديثها لـ«الوطن»، إنها لم تختار أي شيء أثناء تجهيزات الزواج والشقة، بعد إجبار عائلتها لها لالتزام الصمت حتي لا يتضايق منها، ويفسخ الخطبة، على الرغم من أنه كان يتفنن في معاملتهم بشكل سيئ، وبعد أشهر وجدت نفسها في منزل واحد معه، وكانت تخشى الحديث معه خوفًا من أن يبطش بها.

عاشت «شهيرة» في ذُل وإهانة وضرب مبرح، ولم تتمكن من الشكوى لأهلها، الذين قطعوا علاقتهم بها بعد طلبه ذلك، وكان يعاملها كالجارية وكأنه اشتراها، وأنجبت منه طفلين، وكانت تتعرض للضرب أمام الجميع ولا يمكن لأحد إنقاذها، ثم بدأ زوجها في تعاطي المخدرات وصرف كل أمواله عليها وأصبح مدمنًا، وغضبه أصبح أصعب مع مرور الوقت وكان ينتهي بحفلات تعذيب، وينتج عن ضربه لها إصابتها بنزيف حاد نتيجة تعديه عليها بعصا غليظة أو بالسلك الكهربائي.

«شهيرة»: «قطع ودني في نص الشارع»

وروت الزوجة تفاصيل اليوم الذي قررت فيه الطلاق منه، قائلة: «في آخر خناقة ما بينا، أجبرني إني أخلف وأنا مبقتش قادرة أربي، لأن جسمي مبقاش فيه حتة سليمة، فضربني بسلك الشاحن ولما صوت من الوجع، فتح باب الشقة وسحلني لنص الشارع، وقال للناس إني مش بسمع الكلام، ولقيته مرة واحده طلع سكينة وقطع ودني».

وتمكن الجيران من أخذها للمستشفى، وحرروا ضده محضرًا، وبعد أن صبرت 9 سنوات على زوجها، توجهت «شهيرة» لمنزل عائلتها بأولادها، ولجات لمحكمة الأسرة بعابدين، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 96.