سعر كرتونة البيض اليوم السبت 6-8-2022 في مصر

تذبذب كبير شهدته في الأسواق فيما يخص سعر كرتونة البيض، حيث سجلت ارتفاعًا غير مسبوق منذ عدة أيام لتعود للتراجع والانخفاض خلال الساعات الماضية، سواء في المزرعة ومنافذ التموين ووزارة الزراعة.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمزارع اليوم السبت الموافق 6 أغسطس من عام 2022.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت تراجعًا في الأسواق، وهو ما يتسبب في أضرار للمنتجين بسبب التكاليف الباهظة التي يتحملوها من أعلاف وذرة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض الأبيض، وصل اليوم السبت، في الأسواق المحلية إلى 54 جنيهًا، بينما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 60 و74 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر طبق البيض البلدي اليوم نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات التجارية، فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت، في الأسواق المحلية وصلت إلى نحو 74 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في المحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الأجنحة اليوم السبت بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم السبت بين 48 و52 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم السبت الموافق 6 أغسطس بين 85 و100 جنيه.