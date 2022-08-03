سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 3-8-2022 في مصر

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي ومستمر، ويرجع ذلك إلى أن البيض من أهم مصادر الحصول على الكالسيوم، ما يجعل ربات البيوت يحرصن على شراء ما يحتجن إليه ليتناوله أطفالهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، أن هناك استقرارًا في أسعار البيض، وذلك بعد الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

ويصل سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا، كما يصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 3 أغسطس الجاري، الذي يحتوي على 30 بيضة بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية نحو 74 جنيهًا، وسجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الأربعاء بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الموافق 3 أغسطس بين 85 و100 جنيه.