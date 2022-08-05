سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 5-8-2022 في مصر

تراجع كبير سجله سعر كرتونة البيض في الأسواق بعد وصولها إلى مستوى قياسي في الأسواق، ونظرًا لأهميتها في المنزل، تحرص العديد من ربات المنازل على شرائها.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمزارع اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض الأبيض، وصل اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية إلى 54 جنيهًا.

وقال «السيد»، إن سعر كرتونة البيض في الأسواق تراوح بين 60 و74 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات التجارية.

فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية وصلت إلى نحو 74 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في المحلات التجارية.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الأجنحة اليوم الجمعة بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الجمعة بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الجمعة بين 48 و52 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الجمعة بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس بين 85 و100 جنيه.