سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 4-8-2022 في مصر

يهتم العديد من المواطنين بـ سعر كرتونة البيض، اليوم، بشكل دائم، وذلك نظرا لأهميته في المنزل، إذ أنه يدخل في إعداد الكثير من وصفات الطعام والحلوى المختلفة، كما أنه مصدر مهم للكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض في الأسواق المجلية والمزارع اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بين 60 إلى 74 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات التجارية، فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية وصلت إلى نحو 74 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الأجنحة اليوم الخميس بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الخميس بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الخميس بين 48 و52 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الخميس بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس بين 85 و100 جنيه.