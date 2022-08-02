سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في مصر

ينصح الأطباء دائما الكبار والصغار بتناول البيض نظرا لغنائه بالمواد والعناصر اللازمة لبناء الجسم منها البروتين والكالسيوم، لذا تهتم ربات المنازل خاصة بالبحث عن سعر طبق البيض اليوم، عبر محركات البحث لشرائه وإدخاله في الوجبات المختلفة لأطفالهم وأبنائهم.

واليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس من عام 2022، وفي إطار بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، ووفق حديث عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا بعد الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

ويصل سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم 2 أغسطس الجاري، الذي يتضمن 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء نحو 74 جنيهًا، وسجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الثلاثاء بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الموافق 2 أغسطس بين 85 و100 جنيه.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.