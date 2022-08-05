نواب يشيدون بمواصلة المبادرات الصحية وتحسين دخول الأطباء: الدولة تعي دورهم

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف صحة المصريين والرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، مشيدين بتوجيهات الرئيس في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذى وجه فيه باستمرار المبادرات الصحية وتطوير المنظومة المالية، لتحسين دخل الطبيب وبيئة العمل الخاصة به، خصوصا التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

«حاتم»: نقلة ضرورية للارتقاء بالقطاع الطبي

وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس تأتي في إطار اهتمامه بتطوير وتحسين القطاع الطبي في مصر، مؤكدا أن الأطباء أدوا دورا تاريخيا في مواجهة جائحة كورونا، والدولة تعي ذلك جيدا وتتخذ قرارات من شأنها تحسين أوضاع الفريق الطبي، قائلاً: «نشيد بهذه التوجيهات، ونراها إيجابية ومهمة وتمثل نقلة ضرورية».

فيما أشار النائب أحمد حتة، إلى أن الرئيس يولي أهمية خاصة لصحة المصريين، مثنياً على توجيهات القيادة السياسية بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، ومتابعة نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، وجهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة.

ومن جانبه، أشاد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بما يجرى فى قطاع الصحة والرعاية الصحية في عهد الرئيس السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة»، وعلاج فيروس «سي»، ودعم صحة المرأة، والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.

وقال «عوض الله»، لـ«الوطن»، إن التطوير الذى يشهده قطاع الصحة هو الأسرع بالنطاق الدولي بشهادة منظمة الصحة العالمية، التي أكدت التأثير والمردود المباشر للمبادرات الرئاسية على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية. وتابع «عوض الله»: «توجيه الرئيس بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مبادرة قوائم انتظار الحالات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية والاستمرار فى مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس (سي)، من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، يسهم في رفع المعاناة وتحسين صحة المصريين، وهى توجيهات تأتى في توقيت مهم».

«نظير»: «التأمين الصحي الشامل» يحسن صحة المواطنين

وأكد النائب إبراهيم نظير أن جهود تطوير المنظومة الصحية والتأمين الصحي الشامل تعد نقلة نوعية، فضلاً عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، ليصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج أورام الثدى، وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومى الجديد للأورام «500500»، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وجه الرئيس باستمرار التمويل والتدفقات المالية الخاصة لضمان استمرار كفاءة المنظومة.

وأضاف «نظير» أن الجمهورية الجديدة تقوم على أساس الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين صحته.