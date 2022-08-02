لجنة الرعاية الصحية للمهندسين تناقش مساهمات الحالات الحرجة والاشتراك

عقدت لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشاري إيهاب خضر وكيل النقابة أولى جلساتها، بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، والمهندس نير حمدي وكيل لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد ماهر مقرر لجنة الرعاية الصحية.

مشروع علاج المهندسين

وأكد المهندس إيهاب خضر، في كلمته الافتتاحية، أنّ اللجنة لن تدخر أي جهد في سبيل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمهندسين وأسرهم، مشددا على أن اللجنة من أهم اللجان النقابية كونها تمس حياة المهندسين وأسرهم.

وشدد خضر على ضرورة مواجهة كل المشكلات التي تواجه مشروع الرعاية الصحية والتعامل معها بكل حزم، وحلها فورًا من خلال العمل الجماعي لأعضاء اللجنة، مع ضرورة السرعة في الاداء والإنجاز.

نقابة المهندسين

وطالب خضر بتقديم كل عضو من اللجنة مقترحات لوضع ضوابط خاصة بمشروع الرعاية الصحية لمناقشتها لإعداد لائحة جيدة للمشروع؛ لاعتمادها من هيئة مكتب نقابة المهندسين والمجلس الأعلى، بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمهندسين دون الإضرار بالمشروع.

وعبر المهندس نير حمدي رئيس شعبة الهندسة المدنية، ووكيل لجنة الرعاية الصحية عن أمله أن تبدع اللجنة في تقديم الخدمة للمهندسين وأسرهم، مطالبًا بضرورة إعادة دراسة اللائحة، لمساعدة المستحقين للرعاية الصحية في حالة وفاة العائل لهم، وغير مسدد لمشروع الرعاية لمدة سنتين، كون اللائحة تحرم انضمام أسرته لمشروع الرعاية الصحية.

وتمنى المهندس محمد ماهر عبدالحليم عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين أن يتعاون أعضاء اللجنة، وبذل كل الجهد لتقديم خدمة صحية لائقة بالمهندسين، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الفرعية للجنة الرعاية الصحية، للبدء فورا في الاجتماع لكل لجنة فرعية، والعمل كفريق عمل لاتخاذ القرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.

وناقش أعضاء اللجنة عدة نقاط مهمة على رأسها تحديد المدة الزمنية لقبول الاشتراك بالمشروع، وكيفية مساهمة المشروع في الحالات الحرجة، كما شهد اجتماع اللجنة تشكيل اللجان المنبثقة.