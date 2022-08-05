حبس 3 ممرضات في واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المستشفى

أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانًا حول واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف طالبة المنصورة، داخل المستشفى، وجاء في البيان، أن النيابة العامة، أمرت بحبس 3 ممرضات، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهن في واقعة تصوير الجثمان.

حبس 3 ممرضات في واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف

وجاء في البيان: «أمرت النيابة العامة بحبس 3 ممرضات، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن».

وتابع البيان: «خلال التحقيقات، أقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه، بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا».

التحريات: الممرضات نشرن الفيديو لتحقيق نسب مشاهدة عالية

أضاف بيان النيابة العامة: «بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير».

تابع البيان: «توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير».

واختتم البيان: «وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها».